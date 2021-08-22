Son dakika haberi | Baldızına dehşeti yaşattı: 3 çocuğunun önünde gözünü kırpmadan...

"O BENİ ÖLDÜRMEYİ BEN ONUN ÇOCUKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Eğer o silah tutukluk yapmasa şimdi ölmüş olabilirdim diyen Yüzügüldü; "Ben o sırada canımı değil aslında beni öldürmek isteyen adamın araçtaki 3 çocuğunu düşünüyordum. Adam o sırada korkuyla araçtan inen kardeşime doğru da ateş etti. Kafasına sıkacaktı isabet etmedi. Çevredekiler gelince kaçıp gitti. Sonra gözaltına alınmış. Şimdi cezaevine gönderildi. Bu adam çıkarsa bizi öldürecek. Yalvarırım bu en ağır cezayı alsın" dedi.