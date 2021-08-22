Son dakika haberi: Sosyal medya Fatma Yasak’ın yaşadığı dehşeti konuşuyor! Eşi Alper Tasalı silah zoruyla kaçırdı....

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT EDİYOR"

Şimdi dün bunu yapan adam yarın gelip bana aşk nidası mı atacak yoksa silahındaki mermiyi mi atesleyecek. Bu adam dava gününe kadar bu şekilde serbest gezecek ve çıktığı gibi birde sosyal medyasından tehditlere devam edecek.

"NEFES ALMAK GÜLMEK İSTİYORUM"

Şimdi bu adam bir kez bir suc işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. ben yarın veya 1 ay sonra televizyona bir kadın daha katledildi haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Özgecan ve Aleyna gibi olmak istemiyorum.