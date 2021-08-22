Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ Bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) le Sisal Şans ortaklığında belirlenerek şanslı numaraları duyurulmaya devam ediyor. 6 şanslı numarayı doğru tahminle 5 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, büyük ikramiye sorgusu yapmak için kazandıran numaralara ilişkin 22 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 22 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;