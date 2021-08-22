Tik Tok videosu çekerken çatıdan düşüp öldü

İstanbul Esenyurt
'ta, binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. Olay, önceki gün saat 19.30'da Sultaniye mahallesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Kübra Doğan
, yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M., gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz veriyordu. Bu sırada Kübra Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız yaklaşık 50 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşerek can verdi.
'MÜTEAHHİDİN KUSURU VAR'
Amca Nebi Doğan, "Oradaki problem, müteahhidin ucuz bir plastik koyması. Bir insanın orada bir işi olsa, çıktığında direkt aşağı düşer. Burada müteahhidin de çok büyük bir kusuru var. Bunun da peşini bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp yere düşüyor. Tik Tok
çekmemesi için uyarıyorduk ama gençlik işte. Dinlememekle alakası yok, sonuçta orada ihmal var" dedi. Doğan'ın cenazesi memleketi Mardin
Midyat'a götürüldü.