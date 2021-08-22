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Giriş Tarihi: 22.8.2021 15:45

TikTok videosu çekerken can vermişti! Kübra Doğan gözyaşlarıyla uğurlandı!

AA
TikTok videosu çekerken can vermişti! Kübra Doğan gözyaşlarıyla uğurlandı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ın (23) cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi. Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımının fotoğrafını çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.

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TikTok videosu çekerken can vermişti! Kübra Doğan gözyaşlarıyla uğurlandı!
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