Trabzon’da pistten çıkan uçak için açıklama: 8 ay içerisinde...



'8 AY İÇERİSİNDE UÇAĞI RESTORANDA ÇEVİRECEĞİZ'



Ortaklardan girişimci Abdulkadir Bektaş, 8 aylık sürede çalışmaların tamamlanacağını belirterek, "Pide salonu işletiyorum. Yıllardan beri müşterim olan Temel Şükrü Yılmaz, Zafer Celap arkadaşlarımla beraber bir ortaklık kurarak böyle bir yola girdik. Sabah erken saatlerde uçağı kara yolundan yeni yerine taşıdık. Şimdi teknik ekip 2 aylık bir çalışma sonrası uçağın parçalarını birleştirecek. Daha sonra da başka bir ekip çalışmalara başlayacak ve yaklaşık 8 ay içerisinde burada havalimanı konsepti yaptığımız alanda uçağı pide salonunu olarak hizmete sunmuş olacağız. Çok heyecanlıyız. Eşi benzeri olmayan bir proje olacak. Çünkü bu uçağın bir anısı var. Pistten çıkmıştı. Birçok vatandaşımız pistten çıkan uçakta korku dolu anlar yaşamıştı. Restoranımızın açılışında onları da davet edeceğiz. Onlar da bizimle beraber olacaklar. Burada sadece restoran değil aynı zamanda sosyal alanlarda yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.