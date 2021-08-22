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Giriş Tarihi: 22.8.2021 11:29

Trakya Bölgesi'ndeki barajların su seviyesi düşüyor

AA
Trakya Bölgesi’ndeki barajların su seviyesi düşüyor

Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle ağustos ayında yüzde 49,71'e geriledi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 barajda haziran ayı itibarıyla 272 milyon 2 bin metreküp ölçülen toplam su miktarı, ağustos ayında 211 milyon 379 bin metreküpe düştü.

Kırklareli'ndeki 4 barajda haziran ayında 262 milyon metreküp olarak ölçülen toplam su miktarı ağustosta 202 milyon 956 bine, Tekirdağ'daki 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküpten 145 milyon 552 bin metreküpe geriledi.

Bölgede su miktarı en az olan baraj, 4 milyon 786 bin metreküp ile Türkmenli Barajı oldu.

Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle ağustos ayında yüzde 49,71'e geriledi.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI KESİMOĞLU'NDAN BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ ÇAĞRISI

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, son dönemlerde ihtiyacın fazlası su tüketildiğini gözlemlediklerini söyledi.

Bilinçsiz kullanım nedeniyle barajlardaki su seviyesinin de düştüğünü anlatan Kesimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yıllık 7 ya da 8 milyon metreküp suya ihtiyacımız var. Bilindiği gibi biz suyumuzu Kırklareli Barajı'ndan alıyoruz ama bu baraj aynı zamanda kullanım suyu olduğu için vatandaşlarımız da üretimde o sudan yararlanıyor ama bilinçsiz kullanım söz konusu. İhtiyacın üzerinde bir tüketim söz konusu. Denetimlerimize bu konuda devam ediyoruz. Bazı duyarsız vatandaşlarımız yaptığımız tespitlerden görüyoruz musluğu açık bırakıp 24 saat, 48 saat o su boşuna akıyor. Bakıyoruz gayri kanuni yollara başvurmuşlar su faturası ödememek için. Bu konuda da ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Bizim saniyede 300 litre üretimimiz var ama böyle bir bilinçsiz kullanım söz konusu olduğu için 1000 litreye kadar su tüketimi oluyor."

Suyun bilinçli kullanılması çağrısında bulunan Kesimoğlu, "09.00 ile 15.00 arasında kullanım suyuyla ilgili kısıtlamaya gittik. Bu konuda yüksek binalarda yaşayan vatandaşlarımız bazen basınçla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyor. Kısa bir zaman dilimi içerisinde kapasitemizi arttıracağız hem de suyun bilinçli bir şekilde kullanılması için gerekli uyarılarımızı yapacağız." dedi.

Kesimoğlu, artık Armağan Barajı'ndan su almak istediklerini sözlerine ekledi.

Trakya'daki barajların 2021 yılı haziran ve ağustos ayında doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 28.06.2021 Hacim (milyon m3) 28.06.2021 Doluluk Oranı % 15.08.2021 Hacim (milyon m3) 15.08.2021 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLU EDİRNE 39,1 88,2 33,038 77
ALTINYAZI EDİRNE 12,5 37,8 6,641 19
HAMZADERE EDİRNE 150,6 77,9 119,050 61
KADIKÖY EDİRNE 12,5 22,8 10,398 19
SULTANKÖY EDİRNE 25,4 96,3 18,062 70
Y.KARPUZLU EDİRNE 32,1 79,7 24,190 60
ARMAĞAN KIRKLARELİ 33,6 68,1 33,242 67
ÇAYIRDERE KIRKLARELİ 12,5 40,3 11,677 38
KAYALIKÖY KIRKLARELİ 111,8 77,5 78,708 56
KIRKLARELİ KIRKLARELİ 104,1 95,6 79,329 75
ÇOKAL TEKİRDAĞ 125,3 55,4 111,150 54
KARAİDEMİR TEKİRDAĞ 31,0 29,1 20,238 19
NAİPKÖY TEKİRDAĞ 10,5 53,2 9,378 47
TÜRKMENLİ TEKİRDAĞ 6,2 43,1 4,786 34

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Trakya Bölgesi'ndeki barajların su seviyesi düşüyor
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