Türkiye’nin buzulları için tehlike çanları

Cumhurbaşkanlığı
kararı ile "Milli Park" ilan edilen Hakkari
ve Yüksekova arasındaki
Cilo Dağları'nın eteklerindeki
Türkiye'nin en büyük
vadi buzulunda küresel ısınma
nedeniyle yaşanan değişim dikkati
çekiyor. Son yıllarda yerli
ve yabancı doğaseverlerin uğrak
noktası haline gelen buzuldaki
erime, bölgeyi ziyaret eden
bilim insanları tarafından kayıt
altına alınıyor. Bu kapsamda
kente gelen Türk Coğrafya
Kurumu üyelerinden oluşan
bir grup öğretmen, buzulların
olduğu alanda incelemelerde
bulundu, yaşanan değişimi gözlemledi.
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk
Coğrafya Kurumu Başkanı Doç.
Dr. Ahmet Ertek başkanlığında
kent merkezi ve Yüksekova
ilçesinin farklı bölgelerinde 5
günlük arazi çalışması yürüten
öğretmenler, elde ettikleri
bulguları rapor haline getirerek
üyesi oldukları kuruma
sunacak. EN BÜYÜK VADİ BUZULU
Türk Coğrafya Kurumu
üyesi Engin Ulus, geçen ay da bölgeye geldiklerini ve buzulların o günden bu yana daha çok eridiğini dile getirdi. Buzullardaki çatlakların genişlediğini ve şelalenin dibindeki büyük buz kütlesinin tamamen eridiğini gözlemlediklerini belirten Ulus, "Bu bizim için üzücü bir durum. Dünyanın birçok bölgesinde böyle bir dağ sırası yok. İnsanlar buzulları görmek için Antarktika'ya, İzlanda'ya, Patagonya'ya gidiyor. Ülkemizde uçakla iki saatte gelip buzulları görmek mümkün" dedi.