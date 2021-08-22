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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Türkiye’nin buzulları için tehlike çanları

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Türkiye’nin buzulları için tehlike çanları

Hakkâri’de, Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok’un yer aldığı Cilo Dağları’ndaki buzullar, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle erimeye başladı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Milli Park" ilan edilen Hakkari ve Yüksekova arasındaki Cilo Dağları'nın eteklerindeki Türkiye'nin en büyük vadi buzulunda küresel ısınma nedeniyle yaşanan değişim dikkati çekiyor. Son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen buzuldaki erime, bölgeyi ziyaret eden bilim insanları tarafından kayıt altına alınıyor. Bu kapsamda kente gelen Türk Coğrafya Kurumu üyelerinden oluşan bir grup öğretmen, buzulların olduğu alanda incelemelerde bulundu, yaşanan değişimi gözlemledi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertek başkanlığında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinin farklı bölgelerinde 5 günlük arazi çalışması yürüten öğretmenler, elde ettikleri bulguları rapor haline getirerek üyesi oldukları kuruma sunacak. EN BÜYÜK VADİ BUZULU
Türk Coğrafya Kurumu üyesi Engin Ulus, geçen ay da bölgeye geldiklerini ve buzulların o günden bu yana daha çok eridiğini dile getirdi. Buzullardaki çatlakların genişlediğini ve şelalenin dibindeki büyük buz kütlesinin tamamen eridiğini gözlemlediklerini belirten Ulus, "Bu bizim için üzücü bir durum. Dünyanın birçok bölgesinde böyle bir dağ sırası yok. İnsanlar buzulları görmek için Antarktika'ya, İzlanda'ya, Patagonya'ya gidiyor. Ülkemizde uçakla iki saatte gelip buzulları görmek mümkün" dedi.

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Türkiye’nin buzulları için tehlike çanları
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