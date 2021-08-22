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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Türkiye’nin ilk fosil müzesi için temel atıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türkiye’nin ilk fosil müzesi için temel atıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kentte sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan 7.5 milyon yıl öncesine ait fil, zürafa, gergedan, boynuzlugiller, kaplumbağa gibi hayvan fosillerinin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı. Kazı başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki eski arkeoloji müzesi arazisinde düzenlenen temel atma töreninde, meslek hayatındaki bir hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek "Bu Türkiye için bir ilk. Hatta dünyada buluntularımız açısından belki de ilkleri başaracağız" dedi.
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Türkiye’nin ilk fosil müzesi için temel atıldı
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