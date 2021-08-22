Türkiye’nin ilk fosil müzesi için temel atıldı

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kentte sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan 7.5 milyon yıl öncesine ait fil, zürafa, gergedan, boynuzlugiller, kaplumbağa gibi hayvan fosillerinin sergileneceği Paleontoloji Müzesi
ve Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı. Kazı başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki eski arkeoloji müzesi arazisinde düzenlenen temel atma töreninde, meslek hayatındaki bir hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek "Bu Türkiye
için bir ilk. Hatta dünyada buluntularımız açısından belki de ilkleri başaracağız" dedi.