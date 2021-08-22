Üç çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında kardeşinin boşanma aşamasındaki kocası İbrahim Polat tarafından bacağından vurulan Pınar Yüzügüldü, yaşadığı korku dolu anları SABAH'a anlattı. Olay, Çakmak mahallesinde geçen hafta yaşanmıştı.

Yüzügüldü, "Kız kardeşim Hilal, 2 yıl önce boşanma davası açtı. 3 çocuğu ile babaevine döndü. Olay günü enişte çocukları görmeye geldi. Bir anda yanıma geldi ve 'Namussuzsun' diyerek bacağıma sıktı. Ardından bir el daha öldürmek için sıkacaktı silah tutukluk yaptı. Sonra kardeşime doğrulttu, ona da sıktı ama isabet etmedi. Çocuklar yanımızdaydı. Öleceğimi değil, beni öldürecek adamın çocuklarını düşündüm. O gözünü kırpmadan ateş etti. Bu adam en ağır cezayı alsın. Ben şimdi 1 ay boyunca yatalak kaldım" dedi.