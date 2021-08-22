Ülkemizin en uzun 10. Mağarası olan Zonguldak-Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde, traverten, sarkıt, dikit sütunlar yanında bayrak, perde, akma damlataşları ile ünlenen bir mağara. Köprüler ile üzerinden geçilen yeraltı deresi oldukça ilginç.

Yaklaşık 350 milyon yaşında olduğu tahmin edilen toplam uzunluğu 3350 metre olan mağara, seyir teraslarının da içerisinde olduğu 875 metre yürüyüş yoluyla görülmeye değer. Gökgöl Mağarası Pazartesi günleri Hariç 10:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu bildirildi.

Türkiye'nin en uzun 10'uncu ve Zonguldak'ın en uzun 2'inci mağarası olan Gökgöl Mağarasının toplam uzunluğu, yan kolları ile birlikte toplam 3350 metre. Zonguldak – Ankara karayolu üzerinde, şehir merkezine 3 km mesafede bulunan Gökgöl Mağarası 21 Haziran 2001 tarihinde Zonguldak İl Özel İdaresince turizme açıldı.

Halen aktif ve yaşayan bir mağara olan Gökgöl Mağarası, karbonifer döneme tarihlendirilmekte olup, yaklaşık 350 milyon yıl yaşında olduğu bildirildi.

875 metrelik engelli dostu yürüyüş parkuru bulunan mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu gibi adlarla nitelendirildi. Ayrıca mağara içerisinden bir de yer altı deresi bulunuyor.

Salon isimlerinden de anlaşılacağı üzere mağara içerisinde her türden oluşum mevcut. Sarkıtlar, dikitler, sarkıt ve dikitlerin birleşmesinden meydana gelen sütunların yanı sıra bayrak damla taşları ve dere üzerinde yer alan yoğun makarna sarkıtları görülmeye değer.

Gökgöl mağarası, yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikroklima özelliğine sahip. Mağara havası yaz mevsiminde dışarıya göre daha serin, kış mevsiminde ise biraz daha sıcak olmakta. Mikroklima özelliğinden dolayı mağara sağlık turizmi bakımından da büyük öneme sahip. Bu nedenle özellikle solunum yolu ( astım ) hastalarının tedavisinde de mağaradan yararlanılmakta.

GÖKGÖL MAĞARASI ZİYARETÇİ MERKEZİ

Mağara önündeki alanda 07.08.2019 tarihinde yapımına başlanan Zonguldak mağaraları ziyaretçi merkezi projesi tamamlanarak mağara 01.07.2021 tarihinde ziyarete açıldı.

Gökgöl Mağarasının Ziyaretçi Merkezinde kafeterya, teras, vc, mescit, güvenlik, kütüphane, sergi holü, danışma, hediyelik eşya dükkanı, depo, mağara giriş holü ve çıkış holünden oluşuyor.

"İLİMİZE GELENLERİN MAĞARAYI GEZMEDEN GİTMELERİ BİR EKSİKLİK"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ülkemizin en uzun 10'ncu mağarası ile ilgili yaptığı açıklamada, Vali Tutulmaz Gökgöl Mağarası'nın Zonguldak için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Zonguldak'ın en önemli turizm yerlerinden birisi olan Gökgöl Mağarası İl Özel İdare tarafından 2001 yılında turizme açıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar sonucunda mağarayı bir çok yenilikler getirildi. Örneğin mağaranın tarihçesiyle ilgili yazılar ve fotolar yer alıyor. Girişinde hediyelik eşya dükkanı yapıldı. Kafeterya yapıldı. Mağarayı gezenlerin dinlenebilecekleri kafeterya hizmete girdi. Zonguldak'a gelen turistlerin bu güzide mağarayı gezmeden gitmelerini bir eksiklik olarak kabul ederim. Tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere ilimize gelenlerin gezeceği harika bir yer" dedi.