Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ünlü sunucunun ifadesi alındı! Taciz suçlamasına isyan etti: Şikayetçiyim
Giriş Tarihi: 22.8.2021 12:43

Ünlü sunucunun ifadesi alındı! Taciz suçlamasına isyan etti: Şikayetçiyim

Ünlü sunucunun ifadesi alındı! Taciz suçlamasına isyan etti: Şikayetçiyim

Son dakika... İstanbul Beşiktaş’ta bir kadının tacize uğradığını öne sürmesi üzerine ünlü sunucu Okan Karacan’ın ifadesi alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şikayetçi Y.K.’nın iddialarını doğrulayan bir kamera görüntüsüne rastlanmadı. Karacan’ın Emniyetteki ifadesinde; “Kadını hiç görmedim, bana iftira atan bu kadından şikayetçiyim” dediği öne sürüldü.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre orada çalışan Y.K. isimli kadın, lokantanın dışındaki masaya oturan müşterilerden sipariş alırken birisinin kalçasına dokunduğunu ve sonrasında da yürüyüp gittiğini ileri sürdü. Tacize uğradığını söyleyen genç kız, bu durumu iş arkadaşlarına anlattı.

OKAN KARACAN'I TACİZLE SUÇLADILAR

İddiaya göre arkadaşları tacizci olduğunu iddia ettikleri kişiyi bulup durdurdu. Durdurulan kişinin ünlü sunucu Okan Karacan olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sunucuyu ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

"SEN BU KADINI ELLEDİN, PARA VERECEKSİN" DEDİLER!
"ŞİKAYETÇİYİM"

Emniyete götürülen Okan Karacan ise suçlamaları kabul etmedi, genç kadını daha önce hiç görmediğini söyleyerek; "Oğlumla dışardaydık tanımadığım birileri durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim." Dediği öne sürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri herhangi bir görüntü kaydına rastlamadı. Soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sunucunun ifadesi alındı! Taciz suçlamasına isyan etti: Şikayetçiyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA