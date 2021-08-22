Ünlü sunucunun ifadesi alındı! Taciz suçlamasına isyan etti: Şikayetçiyim

"SEN BU KADINI ELLEDİN, PARA VERECEKSİN" DEDİLER!

"ŞİKAYETÇİYİM"

Emniyete götürülen Okan Karacan ise suçlamaları kabul etmedi, genç kadını daha önce hiç görmediğini söyleyerek; "Oğlumla dışardaydık tanımadığım birileri durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim." Dediği öne sürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.