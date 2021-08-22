Van polisi parmağı kopan bebek için seferber oldu

Van'da daha önce parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun daha iyi olması için acil olarak Diyarbakır'a sevk edilmesi gerekmesi üzerine Van polisi harekete geçti.

21 Ağustos tarihinde Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky Helikopter ile saat 23:00 sıralarında M.B.G. isimli bebek, anne ve babası refakatinde 112 görevlileri ile birlikte Van'dan Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır'a varan sağlık durumunun ekipleri ile bebek ve ailesi Diyarbakır 112 görevlilerine teslim edildi.

Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı | Video