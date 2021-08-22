Yağ aldırma ameliyatından ölüme polis incelemesi

İstanbul'dakı özel bir hastanede "Yağ aldırma" (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe yaşamını yitirdi. Olay İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli ölüm" olarak geçti.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir'e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre; Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ aldırma" ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.