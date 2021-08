Yassıada’ya ziyaretçi akını: Tüylerim diken diken oldu!

"HEPSİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ASILDI ŞİMDİ MAHKEME YERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"



Kadıköy'den kalkan vapur ile yolculuk 45 dakika sürüyor. Menderes'in idam edildiği zaman İmralı Cezaevinde elektrik teknisyeni olarak görev yapan 87 yaşındaki Seyit Akın, Adnan Menderesi'n idamına şahit olduğunu belirterek, "Onlar burada Yassıada'da mahkeme gördüler. Menderes bir gün sonra çeşmenin başında asıldı. Her gün giderdim mezarlarına, dua ederdim. Oranın elektrikçisiydim. Hepsi gözümün önünde asıldı. Şimdi onların mahkeme yerini görmek istiyorum" diye konuştu.

Adaya gelenlerin ilk adresi Hasan Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müzesi oldu. Hasan Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müzesi'nin girişinde, dava dosyalarının özetinden ve çıkan kararlardan oluşan sergi yer alıyor. Ziyaretçilere, o dönem Türk siyasi tarihinde ve Yassıada'da yaşananların anlatıldığı "Dünden Bugüne Yassıada" belgeseli izlettirildi. Yargılama sürecini anlatan filmi izleyen 78 Yaşındaki Nesrin Tunçbilek Reyhan "Oynatılan filmde çok doğruları yansıtmışlar. Biz o zaman gün gün her şeyi seyrettik, şimdi de aynısını izledim. Gördüğüm her şeyden fevkalade etkilendim, fevkalade o günleri anımsadım, 78 yaşıma rağmen eşimle buralara kadar geldik, bizim için çok değerli şeyler yapılmış, çok beğendim" dedi.

Müzedeki mahkeme salonunda Yüksek Adalet Divanı'nın arkasında yer alan "Adalet mülkün temelidir" yazısı dikkati çekiyor. Bu yazının altında Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başol, Başsavcı Altay Ömer Egesel ve diğer divan üyeleri ile mahkeme salonunda sanıkların yer aldığı bölümde karşılıklı olarak nöbet tutan askerlerin balmumu heykelleri bulunuyor. İdam cezası veren hakimlerin suratıysa balmumuyla yapılan heykellerde sansürlenmiş durumda.