Yassıada’ya ziyaretçi akını: Tüylerim diken diken oldu!

"UÇAK KAZASININ TAM OLARAK RESMEDİLMİŞ HALİ"



Adnan Menderes Müzesi'nde Menderes'in 17 Şubat 1959'da Londra'da yaşadığı uçak kazası da anlatılıyor. Odanın içinde, uçak enkazının bir replikası bulunuyor. Enkazın repkilası hakkında bilgi veren Rehber Hasan Akpınar, "Adnan Menderes döneminde İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında bir Kıbrıs anlaşması imzalanıyor. Fakat asıl anlaşmanın imzalanması için Adnan Menderes İngiltere'ye uçak yolcuğuna çıkıyor. Fakat uçağı düşüyor. Burada gördüğünüz gibi ormanlık bir alana düşüyor. Uçağın düşmesiyle yakınlarda bulunanlar sarsıntı yaşıyor ve hızlıca kazazedelere yardıma gidiyorlar. Bu olay tarihte 'Adnan Menderes Mucizesi' diye geçiyor. Bu olayın tam olarak resmedilmiş hali. Ormanlık bir alana düşmesinden dolayı etrafı ona göre dizayn ettik." dedi

Adada, Yassıada yargılamalarının özet olarak yayınlandığı, dönemin tek kitle iletişim aracı radyo da unutulmadı. Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'nin yakınında bulunan dev radyodan adaya dönem şarkıları yayını yapılıyor. Adanın en dikkati çekici yapısı ise 24 metre yüksekliğindeki taş yüzeyli Demokrasi Feneri. Fenerin ışığı yalnızca adadan değil komşu adalardan ve İstanbul'un yakın kıyılarından da görülebiliyor. Adanın diğer yapıları ise tarihi Bizans sarnıcı ve zindanları, şato yapısı, seyir terasları, engelliler için yatay asansör, tarihi subay gazinosu, iskele idare ve kriz yönetim yapısı, karşılama yapısı, helikopter pisti, restoran ve personel yatakhanesi ile yönetim binasından oluşuyor.

OTEL ÜCRETİ GÜNLÜK BİN 500 TL



Öte yandan; adada uluslararası alanda üst düzey katılımcıların da misafir edilebileceği dikkate alınarak 123 odalı kongre oteli, her türlü toplantıya ev sahipliği yapabilecek 500 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yanı sıra 1200 kişilik Fatin Rüştü Zorlu Camisi, Oramiral Sadık Altıncan Kütüphanesi, 3 bin 650 metrekarelik Demokrasi Meydanı, anıt, seyir terası ve parklar da bulunuyor. Otellerin günlük ücreti 1500 lira. Adada yemek yemek için ise tek bir kafe var. Yemek ücretleri 50 liradan başlıyor. Çay 8 lirayken su ise 10 lira.