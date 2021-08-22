Yürüyerek gittiği hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesinde oturen, bir araç takip sistemleri firmasının ortağı olan, evli ve 1 çocuk babası İnanç Günesen (45), edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde rahatsızlandı. Kendini iyi hissetmeyen ve evine yakın olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine giden genç baba, burada müşahade altına alındı. Bu esnada daha da fenalaşan Günesen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YASA BOĞDU

Kocaeli'nde spor camiası tarafından tanınan ve son olarak Belediye Derincespor Takımının Antronörlüğünü yapan İlhan Karabulut'un da damadı olan Günesen'in, ilk belirlemelere göre geçirmiş olduğu kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Ölümü ile yakın dost ve akrabalarını yasa boğan Günesen'in cenazesi, Pazar günü Yenicuma camiinde kılınacak öğle namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.