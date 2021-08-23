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Giriş Tarihi: 23.8.2021

1.5 ayda 197 bin dağıtım

1.5 ayda 197 bin dağıtım
İstanbul'da 18 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde "elektrikli scooter"lı postacıların toplam 197 bine yakın dağıtım gerçekleştirdiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ tarafından başlatılan "elektrikli scooter"lı posta dağıtım işi kapsamında postacıların 1.5 ayda Türkiye'nin çevresini 2-3 kez dolaşacak kadar hizmet verdiklerini belirterek, "İstanbul'da başlayan uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak" dedi. AA
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1.5 ayda 197 bin dağıtım
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