1.5 ayda 197 bin dağıtım

İstanbul
'da 18 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde "elektrikli scooter"lı postacıların toplam 197 bine yakın dağıtım gerçekleştirdiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, PTT AŞ
tarafından başlatılan "elektrikli scooter"lı posta dağıtım işi kapsamında postacıların 1.5 ayda Türkiye
'nin çevresini 2-3 kez dolaşacak kadar hizmet verdiklerini belirterek, "İstanbul'da başlayan uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak" dedi. AA