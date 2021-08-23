53 bin 750 kitap toplayarak rekor kırdı!

Türkiye'nin birçok şehrinde, Şehitler adına kütüphane kuran Kocaeli Körfez ilçesinde oturan ve İlçede yayın yapan bir yerel gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eranıl, kurulumunu sağladığı kütüphaneler için başlatmış olduğu kitap toplama kampanyasında bu güne kadar 53 bin 750 kitap toplayarak, Türkiye rekorunu kırdı.

TÜRKİYE REKORU

Şehitlerimizin adlarını yaşatmak amacıyla 1 yıllık sürede 53 bin 750 kitap toplayan Eranıl, "Bu güne kadar Yozgat, Kütahya, Trabzon, Elazığ gibi birçok ilde, Şehitlerimiz adına birçok kütüphane kurduk. Düzenlenen kampanyalara topladığım kitaplar ile destek verdim. Gücümüzün yettiği yere kadar kütüphaneler kurmaya devam edeceğim. Kitap toplama kampanyam devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan desteklerini devam ettirmelerini istiyorum. Amacım, şehitlerimizin adını, kütüphanelerde yaşatmaktır. Bu amaçla yola çıktım. Şu ana kadar 53 bin 750 kitap topladım. Bu rakam bir Türkiye rekorudur. Amacım; 100 bin kitap toplamak ve çok sayıda kütüphane kurmaktır." dedi.

'TEK TEK SEÇİLİYOR'

Yaptığı araştırmalarda bugüne kadar gerçekleştirilen kampanyalarda 18 ay sürede 50 bin kitap toplandığını ifade eden Eranıl," Ben 12 ay gibi bir sürede, vatandaşlarımızın desteği ile 53 bin 750 kitap topladım. Vatandaşların getirdiği kitapları ben ve bana destek olan arkadaşlarımla tek tek seçiypruz. Bu gelen kitaplar içinde, kütüphaneye konulmayacak içerikli kitaplar olabiliyor. Yasaklı yayınlar olabiliyor. Yine son olarak kütüphaneye koyacağımız kitaplar, oluşturulan kurul tarafından kontrol ediyor. İnşallah; bu yaptığımız faaliyetle, hem şehitlerimizin adını yaşatıyoruz, hem de yeni neslimizi kitaplarla buluşturuyoruz. Kitapla barışık olmayan toplumların geleceği karanlıktır; şehitlerini tanımayan neslin geleceği ise bataklıktır. Biz kütüphaneler kurarak hem bataklığı kurutmaya; hem de karanlığı aydınlatmaya çalışıyoruz" dedi.