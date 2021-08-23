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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:40

8 yaşındaki çocuk yorgun mermi kurbanı oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
8 yaşındaki çocuk yorgun mermi kurbanı oldu

Şanlıurfa’da yorgun merminin isabet ettiği çocuk hayatın kaybetti. Jandarma, silahlı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kalbine yorgun merminin isabet ettiği 8 yaşındaki Mert Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yaylatepe Mahallesinde ailesiyle birlikte bahçede fıstık toplayan Mert Yıldırım, yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içerisinde aniden yere yığıldı.

Ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, silahlı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

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8 yaşındaki çocuk yorgun mermi kurbanı oldu
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