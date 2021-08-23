Adıyaman’da intihar etmek isteyen genci polisler kurtardı

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aydın D. (19) isimli genç, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçide çıkarak kendisini buradan aşağıya sarkıtmaya başladı. Üst geçitteki Aydın D.'yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.