AFAD ekiplerine teşekkür belgesi verildi

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Bozkurt'a sel ve heyelana müdahale için gönderilen 4 gönüllü, arama ve kurtarma çalışmalarında görev aldı.8 gün süre ile kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra Muş'a dönün ekiple teşekkür belgesi ve çanta verildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren personele teşekkür belgesi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As, "Karadeniz'de yaşanan sel afeti nedeniyle ilimizden de 4 gönüllü arkadaşımızı 13 Ağustosta Kastamonu Bozkurt ilçesine gönderdik. 4 gönüllümüz İl Afet Acil Durum Müdürlüğümüz bünyesinde tüm eğitimleri tamamlanmış belgelerini almış durumda olan arkadaşlarımızdır. Gönüllü personelimiz daha çok selde kayıp olan vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarında görev almıştır. Bu nedenle gönüllü personelimizi kutladık kendilerine birer teşekkür belgesi verdik. Ayrıca Afet acil durum çantası ile ödüllendirdik." diye konuştu.

Kentte yaşanabilecek bir afette gönüllü arkadaşlarımızın sayısı çok olduğunu hatırlatan As, yaklaşık 60 gönüllü personelimiz her an için afete hazır durumda. Biz özellikle 2021 Afet eğitim yılı kapsamında gönüllere çok önem verdik. İlimizde yaklaşık 1450 gönüllümüz var. Yaklaşık 100 gönüllümüz yüz yüzü eğitimini tamamladı. Kısa sürede belgelerini dağıtacağız. Çünkü gönüllülere her zaman ihtiyacımız olduğunu bilinmesini istiyorum. Ayrıca il olarak gönüllü faaliyetlerimiz çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'n Bozkurt İlçesinde Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Şerafettin Yıldız ise, Kastamonu koordine merkezinin verdiği talimat doğrultulanda hem arama kurtarma çalışmalarını hem çadır kurulumu hemde yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizlenmesine yardımcı olduk. Ben daha öncede bir çok sel felaketi ile karşılaştım. Ancak Bozkurttaki sel felaketi çok farklı bir olay gerçekten tam bir afat özellikle gelen tomruklar ve büyük kayalar evlerin ikinci katlara kadar girmesi bize şok etti." diye konuştu.