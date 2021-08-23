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Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:49

Ağrı Valisi Varol, sınır duvarında

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı Valisi Varol, sınır duvarında

Afganistan’dan başlayan göç dalgasına karşı Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde inşaa edilen 81 kilometrelik duvarda tedbirler artırıldı. Ağrı Valisi Osman Varol, duvarda incelemelerde bulunarak, polislerle bir araya geldi.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan göç dalgasına karşı sıkı önlemler alınıyor.

Türkiye'nin İran'la olan 4 sınırından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de güvenlik had safhada.

Bölgede terör ve kaçaklığa karşı inşa edilen güvenlik duvarı, bir çok ekip tarafından bekleniyor. Bölgede tedbirler artarken, olası göç dalgasına karşın ise önlemler alınıyor.

Bölgede ki çalışmalar için sınırdaki duvara giden Ağrı Valisi Osman Varol, yetkililerden güvenlik ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Doğubayazıt ilçesinde yapılan ve elektronik sistemlerle donatılan 81 kilometrelik sınır güvenlik duvarında incelemelerde bulunan Vali Varol, Gürbulak Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek gümrükte görevli personel ile bir araya geldi.

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Ağrı Valisi Varol, sınır duvarında
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