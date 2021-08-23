Ağrı Valisi Varol, sınır duvarında

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan göç dalgasına karşı sıkı önlemler alınıyor.

Türkiye'nin İran'la olan 4 sınırından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de güvenlik had safhada.

Bölgede terör ve kaçaklığa karşı inşa edilen güvenlik duvarı, bir çok ekip tarafından bekleniyor. Bölgede tedbirler artarken, olası göç dalgasına karşın ise önlemler alınıyor.

Bölgede ki çalışmalar için sınırdaki duvara giden Ağrı Valisi Osman Varol, yetkililerden güvenlik ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Doğubayazıt ilçesinde yapılan ve elektronik sistemlerle donatılan 81 kilometrelik sınır güvenlik duvarında incelemelerde bulunan Vali Varol, Gürbulak Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek gümrükte görevli personel ile bir araya geldi.