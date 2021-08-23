Ak Parti Mersin Milletvekili Özkan’dan Anamur iskelesi açılışı sözü

AK Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Anamur Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Milletvekili Özkan

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, AK Parti Milletvekili Özkan'a, Anamur'un son ekonomik verileri ve sorunları hakkında bilgiler verdi.

Bu ziyaretleri önemsediklerini dile getiren Başkan Torunoğlu, "Anamur Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri içinde birçok farklı siyasi görüşü olan üyelerimiz var. İş dünyası olarak sıkıntılarımızı üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletiyoruz. Ancak, Ankara'dan gelen vekillerimiz ile de yaptığımız görüşmelerle de sorunlarımızı direk anlatma şansımız oluyor. Anamur için önem arz eden organize sanayi bölgesi ve yapımı tamamlanmasına rağmen aktifleştirilemeyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin lojistik üssü olması beklenen Anamur İskelesinin çürümeden açılması konularını kendilerine ilettik." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Hacı Özkan da, "Her yeri geziyoruz, köyleri, ilçeleri kurumları STK'ları, bu memleketin geleceği ve menfaati için hangi konulara yoğunlaşmamız gerektiği ve el birliği ile neler yapabiliriz bu konuları araştırıyoruz ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Anamur ve Bozyazı İlçelerimizin geleceği için tüm kurumların ortak paydada hareket edeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.