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Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:02

Alanya Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaylalardaki sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama bırakmaya devam ediyor.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde. Sokak hayvanlarının sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına gecesini gündüzüne katarak çalışan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaylalarda bulunan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerinin artırılması adına çalışmalarına devam ediyor.

Alanya'ya bağlı yaylalarda belirlenen lokasyonlarda besleme noktası oluşturan ekipler, belirli aralıklarla bu noktalara mama bırakarak hayvan popülasyonun korunmasını sağlıyor. Bu kapsamda Çayarası, Kaplanhanı, Gökbel ve Karapınar Yaylaları başta olmak üzere tüm yaylalarda çalışan ekipler, oluşturulan beslenme noktalarını ziyaret edip, ihtiyaç duyulan noktalara mama takviyesi yapıyor.

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Alanya Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu
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