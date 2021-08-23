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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:15

Alanya Belediyespor 6 madalya kazandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Belediyespor 6 madalya kazandı

Alanya Belediyespor Muay Thai Takımı Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen müsabakalarda 6 madalya kazandılar. Gökçe Melek 32 kiloda kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Zaferi 100.Yıl Muay Thai Minik ve Yıldız Türkiye Şampiyonasına katılan Alanya Belediyespor muay thai takımı bir Türkiye Şampiyonu, 2 Türkiye ikincisi ve 3 Türkiye üçüncülüğünü kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular:

Gökçe Melek Kılıç 32 kilo yıldız kadın Türkiye Şampiyonu,
Sümeyye Çatalkaya 40 kilo yıldız kadın Türkiye 2'incisi
Kerem Bahri Demir 54 kilo yıldız erkek Türkiye 2'incisi
Aybüke Buse Çelik 42 kilo yıldız kadın Türkiye 3'üncüsü
Ceren Angın 50 kilo yıldız kadın Türkiye 3'üncüsü
Nejla Naz Biner 46 kilo minik kadın Türkiye 3'üncüsü

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Alanya Belediyespor 6 madalya kazandı
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