Alanya Belediyespor 6 madalya kazandı

Sakarya Zaferi 100.Yıl Muay Thai Minik ve Yıldız Türkiye Şampiyonasına katılan Alanya Belediyespor muay thai takımı bir Türkiye Şampiyonu, 2 Türkiye ikincisi ve 3 Türkiye üçüncülüğünü kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular:

Gökçe Melek Kılıç 32 kilo yıldız kadın Türkiye Şampiyonu,

Sümeyye Çatalkaya 40 kilo yıldız kadın Türkiye 2'incisi

Kerem Bahri Demir 54 kilo yıldız erkek Türkiye 2'incisi

Aybüke Buse Çelik 42 kilo yıldız kadın Türkiye 3'üncüsü

Ceren Angın 50 kilo yıldız kadın Türkiye 3'üncüsü

Nejla Naz Biner 46 kilo minik kadın Türkiye 3'üncüsü