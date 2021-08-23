Alanya’da 500 bin fidan toprakla buluşacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eren Holding'in öncülüğünde Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun işbirliğinde yürütülen ve karbon salınımını azaltma amacı taşıyan "Fidan Bağışı Projesi" için protokol imzaladı. 500 bin fidan bağışını kapsayan proje ile doğaya salınan karbon oranının azaltılması ve Alanya'da yeşil alanların sayısını artırılması hedefleniyor.

"YEŞİL ALANLARIN SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje ile Alanya'nın daha yeşil bir çevreye kavuşacağını belirtti. Proje kapsamında bağışlanan 500 bin fidanın Alanya'nın çeşitli noktalarında değerlendirileceğini ifade eden Başkan Yücel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya'daki yeşil alanların sayısını 3'e katladık. Bu sayıyı daha artırmak adına 500 bin fidan kısa zaman içerisinde toprakla buluşacak. Projeyi hazırlayan ve bağışta bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"BAŞKAN ADEM MURAT YÜCEL'E TEŞEKKÜR EDERİZ"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel, projenin toplamda 3 milyon fidan bağışını kapsadığını söyledi. Başkan Yüksel, "Türkiye genelinde 3 milyon fidan bağışını kapsayan bir çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştığımız bir projeyi bugün imzaları atarak taçlandırdık. Başkanımız Adem Murat Yücel de projeye çok sıcak baktı. Temaslar neticesinde Alanya Belediyesi'ne 500 bin fidan bağışında bulunduk. Umuyoruz ki bu fidanların dikimiyle Alanya daha yeşil bir kent olacak" dedi.