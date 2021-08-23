Alanya’da avokado üreticileri hırsızlardan bıktı

Türkiye avokado üretiminin yüzde 70'den fazlasını üreten. Alanya ilçesinde avokado hırsızları, üreticiler hırsızlardan bıktı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada Alanya'nın avokado üretimin merkezlerinden en büyüğü olduğunu söyledi.

Avokadonun tüketiminin artmasıyla değerinin arttığını belirten. Sevilgen, bunun da beraberinde hırsızlık olaylarının arttığını söyledi.

Artık avokado hırsızların kendilerinin bir parçası olduğunu ifade eden Sevilgen, "Avokado hasadımız başlar başlamaz hırsızlık olayı da başladı. Hatta çuval burada, bahçede. İki gün önce giren hırsız, bahçeyi bu hale getirdi. Adam geliyor, 150-200 meyveyi alıp gidiyor. Aynı bahçede 3-4 bin ürün çalınınca ekonomik olarak üreticilere darbe oluyor. Üretimimizin 3'te birini çalıyorlar." dedi

Bunu önlemek için bahçeleri çitlerle çevirdiklerini belirten Sevilgen, bahçelere fotokapan ve güvenlik kamarası sistemleri de kurulmaya başlandığını kaydetti.

Güvenlik sisteminin öncelikle büyük bahçelere kurulduğunu anlatan Sevilgen, "Yetkililer bize bahçeleri telle çevirin, dedi. Çevirdik. Fotokapan ve güvenlik kamaraları kurduk. Ne yapmamız gerekiyorsa yaptık. Ancak hırsızlık olaylarının önüne geçemedik. Çünkü yakalanan avokado hırsızları bizden önce çıkıyor. Fotokapan kamera sistemi 11 bin lira civarında. Serbest olduktan sonra bu masrafa ne gerek var. Bugün silahla bahçesini bekleyenler var." diye konuştu.

Sevilgen, avokado hırsızlarının çoğunun 'ihtiyacım vardı, tuvalete bahçeye girdik', diyerek serbest kaldığını öne sürerek yetkililerden çözüm önerisi istedi.

Alanya'da 35 yıllık avokado üreticiliği yapan Mehmet Yoz ise son birkaç senedir para etmeye başlayan avokadonun Alanya'nın en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu belirtti.

Avokadonun artan değeri nedeniyle hırsızlık olaylarının da arttığını öne süren Yoz, "Benim 3-4 bin liralık malım gitti. Her bahçede 200 avokado çalınsa ortaya çıkan rakamı biliyorsunuz. Bir de bu malı alanlar var. Alıcılar 3 kuruş aşağı diye hırsızlık malını alıyorlar. Almasınlar." ifadelerinde bulundu.