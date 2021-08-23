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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:41

Anamur’a yeni kaymakam

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’a yeni kaymakam

Mersin’in Anamur Kaymakam Vekili Aydın Memük Balıkesir Vali Yardımcılığı’na atanırken, Anamur Kaymakamlığı’na asaleten Ankara Vali Yardımcısı  Bilal Bozdemir getirildi.

Geçtiğimizin yılın Temmuz ayında Anamur Kaymakamlığı'na atanan ve kısa süre görev yapan Mehmet Nuri Başaran ise Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

KAYMAKAM BİLAL BOZDEMİR KİMDİR?

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1972 yılında doğan Bozdemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Sırasıyla Osmaniye- Sumbas Kaymakamlığı, Bayburt-Aydıntepe Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Çanakkale-Bozcaada Kaymakamlığı, Afyonkarahisar-Çay Kaymakamlığı, Giresun-Şebinkarahisar Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı, Sinop-Boyabat Kaymakamlığı, Hatay Vali Yardımcılığı, Ankara Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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Anamur’a yeni kaymakam
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