Annenin son sözleri: Yapma oğlum

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, Emrecan Durmaz
(30) iddiaya göre, para istediği annesi Gülten Durmaz
'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası polis tarafından etkisiz hale getirilen Durmaz, gözaltına alındı. Anne Durmaz'ın olay sırasında "Yapma oğlum" diyerek yalvardığı öne sürüldü.
BİR ANDA SALDIRDI
Olay, önceki akşam saatlerinde Tuzla mahallesinde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Emrecan
Durmaz iddiaya göre, annesi Gülten Durmaz'dan para istedi. Anne Durmaz, oğlunun isteğini reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bir anda annesine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
10 BIÇAK DARBESİ
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamakta direnen şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay sonrası sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülten Durmaz'ın aldığı bıçak darbeleri üzerine hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Durmaz'ın olay sırasında "Yapma oğlum" diyerek yalvardığı öğrenilirken, aldığı 10 bıçak darbesiyle öldüğü bildirildi.