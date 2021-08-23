İstanbul
'da, 13 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları ve 2 ayrı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 8 kişilik "Arsızlar Çetesi
" yakayı ele verdi. Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane
'de de bir inşaat alanını soymak isteyen hırsızların araçları alana giremeyince yaklaşık yarım saat elleriyle taşlar dizerek yol yaptıkları anlar kameralara yansıdı. Hırsızların, bir depodan forklift ile malzemeyi kendi araçlarına taşıdıkları anlarda görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yakalanan hırsızların kendilerine "Arsızlar Çetesi" dedikleri öne sürüldü.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Çetenin birkaç ay içinde 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29 suç kaydı olan Serdar B., 14 suç kaydı olan Batuhan A., 11 kaydı olan Orhan A. ve 12 suç kaydı olan Onurhan B. cezaevine gönderildi.