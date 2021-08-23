Ay’ı gözleyen adam

Anadolu Ajansı
'nda fotomuhabir olarak görev yapan İsa Terli
, Ay'ı yıllardır gün gün takip ederek fotoğraflıyor. 5 yıl önce Ay fotoğraflarını gördükten sonra İstanbul
'un tarihi siluetiyle birlikte fotoğraflarını çekmeyi kararlaştırdığını belirten Terli, "Bir gün hilali gördüm. Hilalle birlikte bu sembolleri birleştirebilir miyim diye düşündüm. Yaklaşık 5 ay fotoğraf çekmeden Ay'ı gözlemledim. Doğuş saatlerini takip ettim. Mevsime göre hangi konumlarda olduğunu tespit ettim" dedi. Terli'nin fotoğrafları, dünya basının ünlü gazetelerinde, internet siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alarak büyük beğeni topluyor.