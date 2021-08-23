B İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - B ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayı ebeveynler için en önemli şeylerden bir tanesi bebeklerine isim seçtikleri süreçtir. Her anne ve baba, çocuklarının isimlerinin en güzel ve en özel olmasını ister. Bu kapsamda; internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapan ebeveynlerin sayısı da oldukça çoktur. Özellikle erkek çocuk sahibi olacak anne babalar "B ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; B ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte B İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
B İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
B HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ
- Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
- Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
- Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.
- Barın: Güç, Kuvvet
- Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
- Batu : Güçlü, kudretli.
- Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
- Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
- Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
- Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
- Behram : Merih yıldızı.
- Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
- Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
- Bektaş : Akran, eş.
- Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
- Berkan : Şakıyan, parıldayan.
- Berkin : Güçlü, sağlam.
- Beşer : İnsan.
- Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.
- Bilal : Su.
- Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
- Bişr : Güler yüzlü.
- Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
- Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
- Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
- Bülent : Yüksek, yüce, uzun.