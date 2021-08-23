Bağcılar sapığına 15 yıl hapis

İSTANBUL Bağcılar
'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu Ali M. (22) hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Ali M.'nin "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep etti. İddianamede küçük kızın bakkala dondurma almaya gittiği sırada tacize uğradığı anlatıldı. Olay, 8 Ağustos'ta Bağcılar, Kemalpaşa mahallesinde meydana gelmişti. İ.B. yaşadığı tacizi ailesine anlatmış, ailenin şikayeti üzerine şüpheli tutuklanmıştı.