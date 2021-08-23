Bağlar’ın hayali olan proje doludizgin ilerliyor

Yarım asırlık çarpık kentleşmenin sonucu olan Bağlar'ın modern bir görünüme dönüştürülmesini amaçlayan projenin ilk etabı olan Kaynartepe Mahallesi'nde bazı çevrelerin algı ve karalamalarına rağmen ön hazırlıklar dolu dizgin ilerliyor. Vatandaşlar, Çevre Ve Şehircilk Bakanlığı'nca sunulan fiyatları iyi bularak anlaşmalar yaparken, şu ana kadar hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 50'si ile görüşmeler yapıldı, yüzde 30'u hak devri konusunda anlaşma sağladı. Önemli bir kısmı ise ev veya iş yeri alma konusunda uzlaşmaya vardı.

Daha önce bir çok yerde uygulanan projelerin aksine Yerinde Dönüşüm modeliyle uygulanması kararlaştırıldığı için halkın yakın ilgisini çeken Bağlar'daki Kentsel Dönüşüm projesi yoğun talep görüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve geldikten sonra gündeme getirerek projesinin kabul edilmesi için büyük çaba harcadığı proje, son yarım asırda çarpık kentleşme sonucu mühendislik hizmeti almayan yapıların olduğu 250 bin nüfuslu eski Bağlar bölgesini modernize etmeyi amaçlıyor. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilecek proje için hazırlık süreci devam ederken, şu ana kadar hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde olumlu bir aşama gelindiği belirtildi.

1358 hak sahibinin olduğu Kaynartepe Mahallesi'nde 48 hak sahibi hakkını Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'na devretme konusunda anlaşma sağlarken, ev ve işyeri almak isteyen hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. 1267 yapı için yüzde 30 oranında anlaşma sağlandığı bilgisi verildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU BOYUTLARA ULAŞTI

1358 hak sahibini kapsayan görüşmelerde hak sahiplerinin yüzde 50'den fazlasıyla görüşmeler yapılırken,104 hak sahibine de tebligat gönderilerek görüşmelere davet edildiği açıklandı.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sadece yapıları değil, arsaları da fiyatlandırıyor. Konuma göre 586 ile 1300 TL arasında değişen metrekare birim fiyatı sunulması uzmanlar tarafından olumlu olarak değerlendirilirken, bu durum hak sahibi vatandaşların ilgisine de yansıyor.

PROJE ALEYHİNDEKİ KARALAMA KAMPANYASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Projeyi engellemek isteyen bazı çevreler tarafından yürütülen asılsız algı ve karalama kampanyaları, görüşmelere katılan hak sahiplerinin projeyi beğenmesi ve teklif edilen fiyatları iyi bulmasıyla çürütüldü. Görüşmelere katıldıktan sonra görüşlerinin değiştiğini belirten vatandaşlar, "Sunulan fiyatları da projeyi de çok beğendik. İnşallah Bağlar, yarım asırlık bu görüntü kirliliğinden kurtulacak" ifadelerini kullandılar.

Fiyatlandırma çalışmaları ve hak sahiplerine ödemeler yapıldıktan sonra projede ilk kazmanın vurulacağı belirtildi.