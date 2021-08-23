Barışmak için gittiği evde katliam yaptı

Olay ilçeye bağlı Milli Egemenlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evliyken av bayii işletmecisi Mustafa Dağlı'ya kaçan Sema Nur Saraç, bir süre sonra babası Mahmuthisar Mahallesi eski muhtarı Yusuf Güler'in evine döndü. Konuşup, barışmak için Güler'in evine gelen Mustafa Dağlı, çıkan tartışma sonucu önce Sema Nur Saraç'ı ardından da baba Güler'i silahla vurdu.
Dağlı, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri edildi. Ağır yaralanan baba ve kızı ambulanslarla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Dağlı ise olay yerinde yaşamını yitirdi.