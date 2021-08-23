Barışmak için gittiği evde katliam yaptı

Dağlı, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri edildi. Ağır yaralanan baba ve kızı ambulanslarla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Dağlı ise olay yerinde yaşamını yitirdi.