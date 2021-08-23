Başkan aşure dağıttı

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediye hizmet binasında aşure etkinliği düzenledi. Dualarla kurulan kazanlarda hazırlanan aşureler belediye çalışanlarına ve vatandaşlara ikram edildi. Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Muharrem ayının ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.

Aşurenin, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Son zamanlarda bir taraftan yangınlarla, bir taraftan sel afetleri ile ülke olarak hepimiz zor günler yaşadık. Ama inanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de inşallah atlatacağız. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.