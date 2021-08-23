Başkan Yücel, yangın bölgelerini ziyaret etti

Antalya'nın Alanya İlçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yangın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan vatandaşları yalnız bırakmadı. Ziyaretlerini sürdüren Başkan Yücel, Alanya'nın Güzelbağ ile Bayır mahallelerinin yanısıra Gündoğmuş'a bağlı Ümütlü ve Senir mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Belediye Başkanı Yücel'e ziyaretlerinde Alanya Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Kayhan Balta, Mustafa Sünbül, Fevzi Alaettinoğlu ve Alanya Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileride eşlik etti.

GÜZELBAĞ VE BAYIR MAHALLESİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve beraberindeki heyetin ilk durağı Güzelbağ Mahallesi oldu. Burada Şeyh Ali Atik'ten çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Yücel ardından Bayır Mahallesi'ne giderek vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Bayır/Takanlar mevkiine geçen heyeti Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz karşıladı. Burada da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, vatandaşları dinleyerek sohbet etti.

ÜMÜTLÜ'DE COŞKULU KARŞILAMA

Daha sonra Gündoğmuş İlçesine bağlı Ümütlü Mahallesi'ne giden Belediye Başkanı Yücel ve ekibini burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Öğle namazını vatandaşlarla birlikte kılan Başkan Yücel ardından verilen öğle yemeğine katıldı. Burada Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve halkla hasbihal eden Başkan Yücel, gösterilen yakın ilgiye teşekkür etti.

ADAK SOFRASINA KONUK OLDU

Başkan Yücel'in son durağı ise Gündoğmuş'a bağlı Senir Mahallesi oldu. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Yıldız'dan bilgi aldı. Ardından yangının sönmesi için adak adayan vatandaşların davetini kırmayan Başkan Yücel ve ekibi adak sofrasına konuk oldu.

"MEMLEKET BİZİM, YARALARIMIZI DA BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Gün boyu yangın bölgelerindeki vatandaşları ziyaret ederek onları dinleyen Başkan Yücel; "Alanya'da yangından zarar gören bölgelerimizin dışında komşu ilçemiz Gündoğmuş'a bağlı Ümütlü ve Senir mahallelerini ziyaret ettik. Buralarda yangının yaralarını sarmak için devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Memleket hepimizin ve bu felaketin yaralarını da yine birlikte saracağız. Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, misafirperverliği için hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.