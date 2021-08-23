Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Belediye sel nedeniyle kapanan köy yollarını açıyor
Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:49 Son Güncelleme: 23.8.2021 16:51

Belediye sel nedeniyle kapanan köy yollarını açıyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Belediye sel nedeniyle kapanan köy yollarını açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla selden dolayı kapalı olan Sinop'un Türkeli ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerine bağlı köy yollarını açıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun, talimatıyla 16 Ağustos itibariyle yola çıkan ekipler, ilçelerde selin izlerinin silinmesi için sürdürülen temizlik, yol açma, altyapı ve yeni yol yapım çalışmalarına aktif olarak katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ekipleri, Türkeli ilçesinde selden dolayı kullanılmaz durumda olan köy yollarını açarak yeniden vatandaşların hizmetine sunma, dereler üzerine kurulu olan yıkık köprülerin inşası ve derelerin su akışını sağlamak için menfezlerde temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin izleri silinene kadar çalışmalara katılmaya devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye sel nedeniyle kapanan köy yollarını açıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA