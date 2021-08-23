Belediye sel nedeniyle kapanan köy yollarını açıyor

Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun, talimatıyla 16 Ağustos itibariyle yola çıkan ekipler, ilçelerde selin izlerinin silinmesi için sürdürülen temizlik, yol açma, altyapı ve yeni yol yapım çalışmalarına aktif olarak katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ekipleri, Türkeli ilçesinde selden dolayı kullanılmaz durumda olan köy yollarını açarak yeniden vatandaşların hizmetine sunma, dereler üzerine kurulu olan yıkık köprülerin inşası ve derelerin su akışını sağlamak için menfezlerde temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin izleri silinene kadar çalışmalara katılmaya devam edecek.