Biden ve Johnson’dan ’Afganistan’ görüşmesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliyeler devam ederken, liderler Afganistan'daki durumu görüşmeyi sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan'ın ele alındığı aktarıldı.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı'nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi.