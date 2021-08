Bu orman şifa dağıtıyor

2019 yılında Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası tarafından başlatılan çalışmalarda Karadeniz Bölgesinde ilk defa 40 dekarlık alanda 23 bin lavanta dikilerek Tıbbi ve Aromatik Orman yapıldı. 2 sene içinde bu alan 120 Dekarlık alana çıkartılarak 160 Bin adet 20 farklı çeşit bitki dikildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu amaçlarının hem ülke ekonomisine, bölge turizmine ve köylüsüne gelir kapısı açmak olduğunu belirterek; "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Bölgemiz de ilk Tıbbi ve Aromatik ormanımızı Safranbolu İşletme Müdürlüğümüze bağlı Beştepeler mevkiinde oluşturduk. Her yıl bitki çeşidini artırarak 2021 yılı itibari ile 120 dekarlık alana 160 bin olmak üzere 20 çeşit tıbbi ve aromatik bitki dikimi gerçekleştirildi. Bu sayı her yıl periyodik olarak artırılacak. Başta Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2021 yılında oluşturulan bu ormana yöreye has olan Safran da dikildiğini belirten Bayraktaroğlu" Safranbolu denince akla Safran gelir. Bizde bunun için bu yıl 30 Bin adet safran soğanı ekimi yaptık, ayrıca 7 bin 500 adet cayır salebi dikimi yapıldı. Şu an 120 dekarlık alanda dikim yapıldı, ama 310 dekarlık alana kadar çıkartacağız. Bu alanın doğal biyolojik çeşit açısından önemli bir alan olduğunu belirten Bayraktaroğlu" Bu alanın diğer bir önemi de doğal biyolojik çeşitin çok olmasıdır. Bu konuda bir hocamıza bitki çeşitleri konusunda bir çalışma yaptırdık. 46 tane kontrol parsel çeşidi olacak şekilde belirledik ve bu 46 çeşit bitkinin gelişimini sağlayacağız. Safranbolu'da kurulan Tıbbi ve Aromatik Ormanların şimdiden turizmin gözdesi haline geldiğini belirten Bayraktaroğlu"Bu ormanımızda dikiminden hasadına kadar her hali ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Burada yetişen bitkilerden Adaçayı, Lavanta, Kantaron, Kekik hasadı yapıldı. Ekim ayında ise Safran'ın hasadını yapacağız. Hasadı yapılan tüm bitkilerimiz değerlendiriliyor. Ayrıca Lavanta bahçemiz turizmin gözdesi haline geldi. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyorlar, doğal düğün fotoğraf platformu oluşturuldu. Okullardan öğrenciler, çocuklarımız gezmeye geliyorlar, onlara burada bitkiler hakkında bilgiler verirken, doğa sevgisi de aşılıyoruz, böylece bu gençlerimiz, çocuklarımız doğasever ve koruma gönüllüsü oluyorlar." dedi.

Zonguldak Orman Müdürü Faruk Bayraktaroğlu Genel Müdürlüğü emirleri doğrultusunda her ilde en az 4 adet Tıbbi ve Aromatik bitki ormanı oluşturulacağını, İlk olarak Karadeniz Bölgesinde kendi Bölge Müdürlüğü tarafından Safranbolu'da daha sonra da Bartın ilinde oluşturduklarını, 4 adet daha oluşturup Müdürlüğü bünyesinde 6 adet Tıbbi ve Aromatik Orman oluşacağını sözlerine ekledi.