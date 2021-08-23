Bursa’da çay ocağına silahla ateş açıldı!

Silahlı saldırı, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yediselviler Mahallesi'nde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir çay ocağına kurşun yağdırıldı. Çay ocağında bulunan Ö.A. ile müşteri olan S.D. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.