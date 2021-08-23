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Giriş Tarihi: 23.8.2021 09:38

C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adaylarının en heyecanlı oldukları süreçlerden bir tanesi bebeklerine isim bulma dönemidir. Bu sebepten ötürü her anne ve baba; bebeklerinin en güzel, anlamlı ve özel bir isme sahip olmasını ister. Daha önce keşfedilmemiş ya da az kullanılan değişik isimler bu kapsamda annelerin ve babaların seçecekleri isimler arasında ön sıralarda yer alırlar. Özellikle çocuklarına C harfi ile başlayan isimlerden bir tanesini vermek isteyen ebeveynler internet üzerinden “C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi.

İnternet üzerinden en sık araştırılan konu başlıkları arasında bebek isimleri gelmektedir. Anne ve baba adayları bu sebepten ötürü kız/erkek bebek isimleri hakkında araştırma yapmaktadırlar. Özellikle çocuklarına C harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyenler "C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.

C İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

C HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

  • Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
  • Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
  • Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
  • Candar : Silahlı asker.
  • Caner : Can dostu.
  • Canib : Yan, taraf, yön.
  • Cantekin: Biricik can, can şehzade
  • Cârullah : Allah'a yakın olan, Allah dostu.
  • Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  • Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
  • Cezmi : Azimli, kararlı.
  • Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
  • Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
  • Civan : Genç, taze, delikanlı.
  • Cihanşah : Dünyanın padişahı.
  • Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
  • Cüneyt : Küçük asker, askercik.

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C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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