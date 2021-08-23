C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

İnternet üzerinden en sık araştırılan konu başlıkları arasında bebek isimleri gelmektedir. Anne ve baba adayları bu sebepten ötürü kız/erkek bebek isimleri hakkında araştırma yapmaktadırlar. Özellikle çocuklarına C harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyenler "C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
C İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
C HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
- Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
- Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
- Candar : Silahlı asker.
- Caner : Can dostu.
- Canib : Yan, taraf, yön.
- Cantekin: Biricik can, can şehzade
- Cârullah : Allah'a yakın olan, Allah dostu.
- Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
- Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
- Cezmi : Azimli, kararlı.
- Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
- Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
- Civan : Genç, taze, delikanlı.
- Cihanşah : Dünyanın padişahı.
- Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
- Cüneyt : Küçük asker, askercik.
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