Çaldığı 8 bin TL değerindeki klimayı hurdacıya 200 TL’ye sattı

Batman merkez Gültepe mahallesinde bulunan bir marketin klima motorunu hedef seçen hırsız, güvenlik kamaralarına aldırış etmen rahat tavırlarıyla adeta 'pes' dedirtti. İsmi öğrenilmeyen hırsız, gün doğmadan saat 6.00 sularında bir marketin klima motorunu söktükten sonra beraberinde getirdiği el arabasına yükleyerek olay yerinden rahat tavırlarla uzaklaştı.

İki ay önce 8 bin TL'ye marketine klima taktıran işyeri sahibi Ömer Özcan, sabah işyerine geldiğinde klimayı çalıştırmak istedi. Klimanın çalışmadığını gören Özcan, durumdan şüphelenerek hemen klimanın motoruna bakmaya gitti. Klima motorunun çalındığını gören Özcan, güvenlik kamarasından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi tespit etti. Bir gece boyunca marketinde nöbet tutan Özcan, klimasını çalan hırsızın bu seferde komşusuna yöneldiğini fark etti. Özcan, hırsızı suçüstü yakaladıktan sonra polise teslim etti.

Hırsızın emniyetteki ifadesinde Özcan'a ait çaldığı klima motorunu 200 TL'ye hurdacıya sattığını itiraf etti. Ömer Özcan, "Sabah saatlerinde güvenlik kamarasında tespit ettiğim kişi yine başka kişinin klimasını çalmaya çalışırken onu hemen yakaladık ve polise teslim ettik. Hırsızın hırsızlık olaylarından çok sayıda dosyasının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 8 bin TL'ye yeni aldığım klimayı hırsız gitmiş hurdacıya 200 TL'ye satmış" dedi.

Yakalanan hırsız emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.