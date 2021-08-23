CHP İlçe Başkanından skandal sözler

Finike İlçe Başkanı Aydın Arıcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Ben ilçe başkanı olmama rağmen musluk bile taktırmaya gücüm yok, CHP ilçe başkanı ile normal vatandaş arasında bir fark yok, o kadarını söyleyebilirim hatta daha da kötü" ifadeleri ile yetkisiz ve etkisiz olduğunu dile getirdi.

Finikeliler tepkilerini CHP İlçe Başkanı Aydın Arıcan'a, "Hasyurt için defalarca yazdım. 'Hal yoluna kaldırım diye. Kamyon ve TIR'ların yarışında yolda yürüyemiyoruz' diye. Siz ilgilendiniz başkanım. Sorunu ilettiniz biliyorum. Ama laf olsun diye gelip ilgilenen bile olmadı. Oysa ne umutluyduk" diyerek yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

ÇOK KONUŞULDU

CHP Finike ilçe başkanın bu sözleri ve vatandaşın tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu. Bir başka vatandaş CHP ilçe başkanına, "Belediye iktidarın aynasıdır. Belediyeyi yönetemesen iktidara sahip olamasın. Sen su ücretinin yüksekliğinden bir çok yazı yazdın önceki dönem. Şu an nasıl su faturaları biliyor musun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.