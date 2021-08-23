Dayak yiyen kız bu kez başrolde

Ankara
'da, 15 yaşındaki kızın, kıyafetlerinin çıkartılıp dövülmesinin yankıları sürerken yeni bir video ortaya çıktı. Bu videoda dayak yiyen 15 yaşındaki H.A., bu kez başka bir genç kızı dövüp soyarken görüldü. Yurttan arkadaş olan 17 yaşındaki T.Y. ile 15 yaşındaki H.A., aralarında çıkan anlaşmazlığı çözmek için buluştu. T.Y., H.A.'yı saçından tutup yumruklarla dövdü. H.A.'yı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı Ramazan D
. (30) gözaltına alındı. H.A. da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma devam ederken bu sefer başka bir görüntü ortaya çıktı. Dayak yiyen 15 yaşındaki H.A. yeni görüntülerde mağdur değil, dayak atan. Üstelik o da bir başka genç kızı dövüyor ve soyundurmaya çalışıyor. Görüntülerde 15 yaşındaki H.A., altına aldığı kızın kafasına defalarca yumruk vururken, diğer arkadaşına pantolonu çıkarması yönünde uyarılarda bulunuyor.