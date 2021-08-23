Denizlerde plastik tehdidi! Caretta Caretta’nın midesini sardı

Plastik atıklar denizleri ve okyanusları tehdit etmeye devam ediyor. Atıklar denizlerdeki canlıların hayatını da tehlikeye sokuyor. Tayland Phuket adası açıklarında, küçük deniz kaplumbağasının midesinde 158 parça plastik tespit edildi. Sireetarn Kurtarma Merkezi'nde gözlem altında tutulan caretta carettaya röntgen çekildi. Kendi kendine beslenmeyen ve güçsüz durumdaki kaplumbağanın vücudunda, 158 ayrı parçadan oluşan yaklaşık 60 gram plastik olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda, dünyadaki en çok plastik atığa sahip ülkelerden olan Tayland'da, okyanusa yılda 30 ila 40 bin ton plastik atık bırakılıyor.

KUŞADASI'NDA DA AYNI HİKAYE

Aydın Kuşadası'nda da bir yeşil kaplumbağa ile iki caratte caretta ölü olarak kıyıya vurdu.

Kadınlar Plajı açıklarında su üstünde Chelonia mydas türü bir yeşil kaplumbağası ölü olarak tespit edildi. Aynı gün içerisinde caretta caretta türü 2 iribaş deniz kaplumbağası Sevgi Plajı kumsalına ve Aykuştur Plajı'na kıyıya ölü olarak vurdu.

DENİZ ATILAN POŞETİ YUTUYORLAR

Deniz kaplumbağalarının denize atılan plastik poşetleri deniz anası sanarak yuttukları için öldüklerini tahmin ettiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Caretta carettaların özellikle denizel faaliyetlerin yoğun olduğu yaz dönemlerinde, denize atılan plastik poşetleri deniz anası sanarak yuttukları ve bunun sonucunda öldükleri sık sık görülmektedir. İnsan kaynaklı kirlilikten dolayı denizlerimizin nadir canlıları tehdit altındadır. Özelikle plastik atıklar denizlere atılmamalı, görüldüğünde toplanarak çöp konteynırlarına bırakılmalıdır" diye konuştu.