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Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:02

Dev sazanların tanesi 150 lira

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Dev sazanların tanesi 150 lira

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla göletinde tutulan dev sazanlar ilgi odağı oldu. Balıkçılar dört gözle av yasağının kalkacağı 1 Eylül’ü bekliyor.

Balık av sezonunun açılmasına kısa bir süre kala balık severler, damak tatlarını gidermek için Bolu'nun bir çok bölgesindeki göllerde .beslenen ve yetişen sazan balıklarıyla bu hasretlerini gidermeye çalışıyorlar.

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla göletinde doğal ortamda yetişen saman balıklarının bir tanesi 6 kiloya kadar ulaşıyor. Bu dev sazan balıklarını gören Bolulu vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bolu'nun büyük pazarında balıkçılık yapan esnaflar, 6 kilo gelen sazan balığının kilosunu 25 liradan sattıklarını ve bir balığın 150 lirayı bulduğunu dile getirirken, sazan balıklarına en büyük talebin Suriye uyruklu vatandaşlardan geldiğini belittiler.

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Dev sazanların tanesi 150 lira
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