Devrilen traktörden 3 kardeş burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 30. Kilometresindeki Arpalık Çukuru mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Serkan A.'nın kullandığı inşaat malzemesi yüklü 71 AF 724 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Sürücü Serkan A. ile römorkta bulunan 2 kardeşi kazayı yara almadan atlattı. Römorkta bulunan inşaat malzemeleri ise etrafa saçıldı. Traktör ve römork, kaza yerine gelen iş makinesi yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.