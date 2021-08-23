Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Devrilen traktörden 3 kardeş burnu bile kanamadan kurtuldu
Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:03

Devrilen traktörden 3 kardeş burnu bile kanamadan kurtuldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Devrilen traktörden 3 kardeş burnu bile kanamadan kurtuldu

Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü traktörün devrildiği kazada maddi hasar oluştu. Traktördeki 3 kardeş ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 30. Kilometresindeki Arpalık Çukuru mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Serkan A.'nın kullandığı inşaat malzemesi yüklü 71 AF 724 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Sürücü Serkan A. ile römorkta bulunan 2 kardeşi kazayı yara almadan atlattı. Römorkta bulunan inşaat malzemeleri ise etrafa saçıldı. Traktör ve römork, kaza yerine gelen iş makinesi yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen traktörden 3 kardeş burnu bile kanamadan kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA