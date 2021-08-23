Dronelar Türkiye’nin tanıtımı için yükseliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 23-28 Ağustos tarihleri arasında, "dünyada ilk kez" FPV drone'larla ülke tanıtımının gerçekleşeceği "Türkiye Drone Festivali" düzenlenecek. Festivalde, dünyanın dört bir yanından profesyonel FPV drone pilotları, Türkiye'nin en önemli destinasyonlarını tanıtmak için birbiriyle yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, festivale ilişkin açıklamasında, "Drone'lar Türkiye için uçuyor. İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye Drone Festivali yarın başlıyor. Dünyaca ünlü FPV drone pilotlarının katılacağı festivalde, 12 şehrimizde "tarih, inanç, su ve sağlık" kategorilerinde ülkemizin zenginliklerini birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER YARIŞACAK

Yarışmacılar Antalya, Muğla, Van, İstanbul, Mardin, Hatay, Adıyaman, Nevşehir, Şanlıurfa, Denizli, Sivas ve İzmir olmak üzere 12 şehirde "tarih", "inanç", "su" ve "sağlık" kategorilerinde, Türkiye'nin zenginliklerini FPV drone'larla görüntüleyecek.

İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie , Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak olmak üzere, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotu, Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel mekanlarının en iyi görüntülerini en iyi açılardan ve en güzel perspektifle çekebilmek için rekabet edecek.

FPV drone'larla çekilen görüntüler, 20-25 Eylül tarihleri arasında turkdronefest.com sitesinde yayınlanacak.

En iyi video, bu tarihler arasında yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylamasıyla belirlenecek. Türkiye Drone Festivali'nin ödül töreni ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.