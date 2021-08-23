Dünyanın bateri zilleri Samsun’dan

Dünya yıldızlarının orkestralarında bulunan bateristlerin zilleri, Samsun'da üretiliyor. Yaklaşık 20 yıldır bateri zili yaptıklarını anlatan Murat Diril
, "Dünyada bateri zillerini makine olmadan el emeği ile yapan tek üretici biziz. Bizim ürünlerimiz el emeği ile yapıldığı için notalar daha belirgin ve daha etkili çıkıyor. Ürünlerimiz pahalı olduğu için Türkiye
piyasasına satmıyoruz. Bizim ürünlerimiz dünyada bir tek Kuzey Kore
'ye girmedi. Onun dışında tüm ülkelerde var ve hep övgüler alıyoruz" dedi. Shakira
, David Diepold
, Stevie Wonder
, Harvey Mason
gibi ünlülerin orkestrasında bulunan bateristlerin zillerini ürettiklerini ve üzerinde "Murat Diril" imzası olduğunu belirten Diril, "En son olarak Stevie Wonder'ın son albüm çalışmasında bizim ziller kullanıldı" diye konuştu. Diril, dünyanın en pahalı ve en kaliteli bateri zillerini ürettiklerini, sipariş verenlerin aylarca beklediklerini söyledi.
'USTALARIN YANINDA YETİŞTİM'
Murat Diril, Zilciyan ailesinin yetiştirdiği Agop Tomurcuk
ve Mehmet Tamdeğer gibi ustaların yanında çırak olarak çalıştığını belirterek, "Bu mesleği onlardan öğrendim. Dünyada bateride çekiçleme işlemini makineler yapıyor. Bunun için zillerin sesi aynı oluyor. Bizde tamamen el emeği ile bu işlem yapıldığı için kalitesi daha da iyi oluyor. Aynı zili tekrar yapmanız asla mümkün değildir. İnsan kolu her çekiç darbesini farklı güçte farklı noktalara indiriyor. Ondan dolayı da ses ve kalite farklı oluyor. Biz, profesyoneller için elle dövme zil yapıyoruz ve özel siparişler alıyoruz. 4 inçle 28 inç arası özel yapım zil üretiyoruz. Atölyemizde yılda 3 bin civarında zil üretimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.